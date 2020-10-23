Сотрудники ГИБДД Казани задержали 19-летнего водителя «БМВ», который устроил ДТП и сбежал

Фот: скриншот с видео

16 октября в соцсетях появилось видео аварии, которая произошла в Казани. На записи видно, как автомобиль «БМВ» на скорости пытался протиснутся между машинами. При этом он задел одну из них и пронесся дальше, скрывшись с места ДТП. Подбитый же им автомобиль потерял управление. Он врезался в две машины, которые двигались с ним в одном направлении.

С момента публикации видеоролика с этим ДТП сотрудники ГИБДД Казани искали водителя того самого «БМВ». Так, на одном из снимков, который сделал прибор автоматической фиксации нарушений ПДД, был обнаружен похожий на иномарку автомобиль.

Водителя удалось вычислить им оказался 19-летний житель Казани. Молодой человек был задержан и был доставлен в отдел полиции. В отношении его были составлены административные протоколы за опасное вождение, нарушение правил маневрирования и оставление места ДТП. Данные материалы уже отправлены на рассмотрение в суд. Молодому человеку грозит лишение водительских прав от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.