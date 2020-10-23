В Казани появилась колонка, которая выдает воду по картам

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На улице Ягодинской в Кировском районе столицы Татарстана появилась новая колонка. На этой улице часть домов - деревянные, частные, другая часть - многоэтажки. Установлена одна общая колонка, из которой набирают воду местные жители.

Новая колонка выдает воду только после того, как считает карту. Карты получают жители частного сектора, которые заключили договор с "Водоканалом", на каждого члена семьи полагается лимит в 1 200 литров. Все, что превышает норматив, оплачивается по тарифу, сообщает "Вечерняя Кaзань".

Колонка установлена в качестве эксперимента. Если она будет востребована, то такие же колонки появятся и на других улицах Казани.