В Казани прокуратура заинтересовалась распродажей дома купца Коровина

Предмет старины отдали за 600 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Местный блогер и владелица салона красоты из Уфы похвасталась в соцсетях, что купила чугунную лестницу 1917 года За три пролета она передала собственнику дома купца Коровина 600 тысяч рублей. Здание находится в центре Казани на улице Пушкина, и не стоит под охраной государства как памятник архитектуры.

Собственник выставил на продажу части здания, и этот факт возмутил горожан. В соцсетях появились требования проверить законность такой распродажи.

Советник мэра Казани по вопросам противодействия коррупции Киям Беляев уже обратился с подобной просьбой в прокуратуру столицы Татарстана. Одновременно с этим комитет по охране культурного наследия Татарстана наложил 90дневный мораторий на любые работы на территории дома Коровина.