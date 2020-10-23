Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Казани прокуратура заинтересовалась распродажей дома купца Коровина

Чугунную лестницу купила жительница Уфы
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Предмет старины отдали за 600 тысяч рублей.

Предмет старины отдали за 600 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Местный блогер и владелица салона красоты из Уфы похвасталась в соцсетях, что купила чугунную лестницу 1917 года За три пролета она передала собственнику дома купца Коровина 600 тысяч рублей. Здание находится в центре Казани на улице Пушкина, и не стоит под охраной государства как памятник архитектуры.

Собственник выставил на продажу части здания, и этот факт возмутил горожан. В соцсетях появились требования проверить законность такой распродажи.

Советник мэра Казани по вопросам противодействия коррупции Киям Беляев уже обратился с подобной просьбой в прокуратуру столицы Татарстана. Одновременно с этим комитет по охране культурного наследия Татарстана наложил 90дневный мораторий на любые работы на территории дома Коровина.