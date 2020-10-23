В Чебоксарах женщине на работе оторвало пальцы

Женщину увезли с работы в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

На одном из производственных предприятий Чебоксар его 49-летняя работница занималась изготовлением металлических деталей на промышленном прессе. В один из моментов туда попала ее рука. Механизм оторвал женщине два пальца на правой руке. По данному факту проводится доследственная проверка.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, для определения тяжести причиненного потерпевшей вреда. В ходе проверки также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию конкретных должностных лиц предприятия, ответственных за охрану труда и соблюдение техники безопасности, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

По итогам проверке будет принято решение возбуждать по факту данного ЧП уголовное дело или не возбуждать.