Минцифры Татарстана назвало сообщение о сервисе выдаче денежной помощи населению фейком

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Пройти регистрацию на портале и получить в помощь 10 тысяч рублей – текст с таким предложением начал распротранятся в спамовом сообщении, которое началаи получать жители Татарстана.

Вот только такого сервиса на самом деле нет и денег никто в итоге не получит

- Эти сообщения, подписанные администрацией «портала ГосУслуг», – фейк. Подобной платформы не существует, - официально заявили в Минцифры Татарстана.

Данное сообщение является ложным.

В ведомстве также обращают внимание на то, что функционирование порталов государственных услуг федерального и муниципального значения отвечают профильные министерства, которые всегда официально сообщают о новых сервисах и платформах.