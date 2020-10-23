В Набережных Челнах присяжные оправдали обвиняемого в убийстве

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В Набережных Челнах впервые прошло судебное заседание с участием коллегии присяжных. Перед ней предстал местный житель, которого обвиняли в убийство мужчины 24 марта 2019 года. По версии следствия, расправа произошла из-за неприязненных отношений - злоумышленник нанес жертве удар ножом в живот, рана оказалась смертельной.

Присяжные пришли к выводу, что преступление, в котором обвинили подсудимого, он не совершал, и оправдали его. Суд вынес соответствующее решение, а также признал право мужчины на реабилитацию.

Прокуратура Татарстана не согласилась с вынесенным вердиктом и планирует обжаловать его в апелляционном порядке.