В НабережныхЧелнах началось строительство Русского Драматического Театра

В Набережных Челнах началось строительство Русского Драматического Театра. Земельный участок площадью 3,8 гектар выделили на проспекте Чулман, рядом с загсом. До начала строительства там на необорудованной площадке играли в футбол местные жители.

Сейчас строительная площадка уже огорожена, там начинаются работы по рытью котлована.

В новое здание труппа "Мастеровые" переедет в 2022 году, соглано плану возведения нового театра в автограде. В старое здание театра переедет ТЮЗ.

Напомним, что в Набережных Челнах в 2020 году уже открылось новое здание Татарского Драматического Театра.