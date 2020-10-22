Из-за давки в маршрутках «Чебоксары – Новочебоксарск» Минтранс Чувашии создаст новую схему движения

На данном направлении работает 7 маршрутов, на которые ежедневно в рейс выходит более 150 единиц транспорта. Но даже этого количества не хватает, чтобы справиться с существующим пассажиропотоком. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов взял под личный вопрос решение проблемы с маршрутками «Чебоксары – Новочебоксарск». В ведомства поступают жалобы от населения. Как заверяют обратившиеся, мало того, что маршрутки приходится долго ждать, так там еще постоянно происходит давка.

По данным Минтранса Чувашии на сегодня на данном направлении работает 7 маршрутов, на которые ежедневно в рейс выходит более 150 единиц транспорта. Но даже этого количества не хватает, чтобы справиться с существующим пассажиропотоком.

На данный момент, в частности, замена маршруток №№101с, 220, 234, 262, 270 и 331 на автобусы малого и среднего класса.

Кроме того, Минтрансом Чувашии сейчас проводится мониторинг в утренние часы «пик» на соблюдение интервала движения и количества маршруток по данному направлению.

Так, уже 27 октября в ведомстве состоится совещание, где согласуют схему движения автобусов по новому маршруту. После чего определят перевозчика для его обслуживания.