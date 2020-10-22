На территории Казани и Лаишевского района Татарстана установлен карантин по бешенству

Среди прочего введен запрет на торговлю домашними животными и вывоз их из зоны карантина. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С этого дня, 22 октября, на территории жилмассива Чебакса Советского района Казани и села Шуран Лаишевского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписан властями республики.

Согласно ему, в течение двух ближайших месяцев, если, конечно, там не будет выявлено новых случаев бешенства, на территории указанных населенных пунктов запрещено: торговать домашними животными и вывозить их из зоны карантина, отлавливать диких животных, производить убой на мясо скота, который болен или имеет признаки бешенства.

Также введены и ограничения на продажу, употребление и скармливания животным молока, полученного от больной бешенством особи. Касается это и удоя от здоровых животных, за исключением молока, прошедшего пастеризацию. Кроме того, из зоны карантина нельзя вывозит шерсть животных и их шкуры. Если только они не были здоровы, а продукция не прошла соответствующую дезинфекцию.