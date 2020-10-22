В трех городах Татарстана подорожал проезд на общественном транспорте

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Согласно постановлению Госкомитета Татарстана по тарифам стоимость проезда в общественном транспорте повысилась в Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске. В ближайшее время данные изменения вступят в силу.

Ранее цена билета в этих трех городах в автобусе и троллейбусе была равна 22 рублям. Теперь же он будет стоить в Альметьевске 25 рублей, а при использовании билета на 100 и более поездок 20 рублей. Похожая ситуация и в Набережных Челнах с Нижнекамском. Там так же один проезд на автобусе или трамвае подорожал до 25 рублей. А по билету длительного пользования на 100 и более поездок до 20 рублей.

Напомним, в той же Казани проезд на общественном транспорте стоит 30 рублей.