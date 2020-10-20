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В Казани во дворе школы получил травму руки 8-летний мальчик

Ребенка прооперировали в ДРКБ Татарстана
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Ребенка срочно доставили в больницу.

Ребенка срочно доставили в больницу.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В приемный покой ДРКБ сегодня, 20 октября, с территории средней школы в Кировском районе Казани доставили 8-летнего мальчика. У него была травма пальца руки. Потребовалась срочная операция, которую благополучно провели хирурги.

Прокуратура выяснила, что во время отдыха мальчик залез на ограждение баскетбольной площадки и зацепился. В результате этого он получил открытую рану пальца.

- На место происшествия выехали прокурор Кировского района столицы Эльдар Сабиров и его заместитель Максим Жолобов, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана. - Обстоятельства случившегося выясняются.

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