Из-за коронавируса муфтий Татарстана призвал сократить время пятничных молитв

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

На своей странице в соцсети муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к имамам и мусульманам республики. Он напомним о мерах по противодействию распространению коронавируса в мечетях, а также призвал сократить в них время пятничных молитв.

- Я искренне прошу уберечь мечети от того, чтобы они стали причиной этого (вспышки коронавируса – Ред.) и призываю ограничить по времени совершение пятничного намаза и вагаза до 10-15 минут. Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия. Напоминаю также о том, что мечети следует посещать строго в масках и с личными намазлыками. А людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом рекомендуется воздержаться от посещения мечетей, - обратился Камиль хазрат Самигуллин.