На маршруты Казани выйдут 30 новых автобусов «НефАЗ»

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В столицу Татарстана в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поступили 30 новых автобусов «НефАЗ», которые работают на газомоторном топливе. Они находятся в МУП «ПАТП-2».

- Сейчас идет их подготовка к выходу на городские маршруты. Техническая служба предприятия проводит все необходимые мероприятия, - сообщается на транспортном сайте Казани.

Таким образом, за сентябрь и октябрь 2020 года автотранспортный парк столицы Татарстана пополнился 53 новыми автобусами на газомоторном топливе.