В метро Казани на рельсы упала 71-летняя пенсионерка, которая заявила, что беременна

Фото: Алина НИЗАМОВА

В минувшее воскресенье под поезд в казанском метрополитене на станции "Проспект Победы" упала 71-летняя женщина. Как позже рассказала она сотрудникам полиции и медикам, это была попытка суицида. Но благодаря машинисту, который заметил падение женщины на рельсы и предпринял меры к экстренному торможению, она осталась жива. Не пострадали и пассажиры поезда.

Интересно, что пожилая женщина заявила, что беременна, срок - семь месяцев. Мол, самостоятельно воспитать ребенка она не сможет. Об этом "Комсомолке" сообщили очевидцы произошедшего.

В свою очередь соседи пенсионерки на правах анонимности рассказали, что прежде таких фантазий от 71-летней женщины они не слышали, да и на учете у психиатра она не состоит. Правда, сделали предположение, что пенсионерка страдает от "белой горячки".

В РКБ, куда "скорая" увезла спасенную в метро женщину, от комментариев воздержались.