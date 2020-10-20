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В Татарстане во время аварии погибла женщина

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Елабужском районе республики
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Авария произошла на мосту через реку Тойма

Авария произошла на мосту через реку Тойма

Фото: Лика ИСАЕВА

Авария с участием "Шевроле" и отечественной Лады произошла 19 октября на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" в Елабужском районе республики. По предварительным данным, водитель "Шевроле" на мосту через реку Тойма на скорости протаранил Ладу, которая врезалась в отбойник на обочине.

В результате аварии смертельные травмы получила 42-летняя женщина-пассажир "Лады", сидевшая на переднем пассажирском месте. Она скончалась на месте, сообщили в Госавтоинспекции МВД Татарстана. По факту аварии проводится проверка всех обстоятельств.

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