В Татарстане во время аварии погибла женщина

Авария произошла на мосту через реку Тойма Фото: Лика ИСАЕВА

Авария с участием "Шевроле" и отечественной Лады произошла 19 октября на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" в Елабужском районе республики. По предварительным данным, водитель "Шевроле" на мосту через реку Тойма на скорости протаранил Ладу, которая врезалась в отбойник на обочине.

В результате аварии смертельные травмы получила 42-летняя женщина-пассажир "Лады", сидевшая на переднем пассажирском месте. Она скончалась на месте, сообщили в Госавтоинспекции МВД Татарстана. По факту аварии проводится проверка всех обстоятельств.