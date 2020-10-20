СУ СКР Татарстана: и.о. главы района списал подаренное имущество на 88 миллионов, но им пользовались его знакомые

На и.о. главы района возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В республике по подозрению в совершении мошенничества задержали и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района. 36-летнего мужчину заподозрили в "Мошенничестве" и "Превышение служебных полномочий".

В 2019 году предприятие АО "Татагролизинг" и Муслюмовский район заключили договор пожертвования. Согласно ему в местный бюджет передавалось различное движимое и недвижимое имущество. Среди подаренных - здания и сельхозтехника, всего на сумму более 88 миллионов рублей. Спустя несколько месяцев, по версии следствия, и.о. главы района подписал распоряжение о списании подаренного с баланса Исполкома, в том числе и то, которое передал "Татагролизинг". Вот только на деле, как следует из материалов уголовного дела, часть списанного имущества - сельхозтехника, например, использовались лицами приближенными к руководству района.

- Свою причастность к совершению преступления подозреваемый не признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана.