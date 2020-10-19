В Марий Эл из-за коронавируса режим повышенной готовности продлили до 15 ноября 2020 года

В общественном транспорте и при посещении мест массового скопления людей нужно носить маску. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Марий Эл Александр Евстифеев из-за коронавируса вновь продлил действия режима повышенной готовности. В этот раз до 15 ноября 2020 года.

При этом были оглашены также дополнительные рекомендации к населению и работодателям. Например, людям не советуют просто так выходить из дома, ограничить общение с другими, особенно тем, кому старше 65 лет, кто имеет хронические заболевания.

Руководителям предприятий и организаций, в частности, рекомендовано минимизировать присутствие сотрудников на рабочих местах, ввести запрет на командировки за границу и советовать работникам проводить свои отпуска в пределах России.

Отметим, что, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с начала пандемии в Марий Эл было выявлено уже 5 522 зараженных, из которых инфекцию смогли победить 4 569 человек, а скончались 59.