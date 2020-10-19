В Казани на прошлой неделе в общественном транспорте выявили 707 нарушителей масочного режима

Рейды по выявлению нарушителей будут продолжаться. Фото: pixabay.com

В Казани продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Так, на прошлой рабочей неделе – с 12 по 16 октября, сотрудники городского комитета по транспорту вместе с контрольно-ревизионными службами перевозчиков выявили 707 нарушителей.

Это было сделано во время проверки на 113 остановках, а также станциях метро. В итоге 677 пассажиров все-таки надели маску на месте, а вот 30 нарушителей пришлось высадить.

- Профилактические рейды будут продолжены, - сообщается на транспортном сайте Казани.