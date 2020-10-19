Днем не выше +5 градусов: Гидрометцентр Татарстана сообщил о погоде на этой неделе

Ночью температура воздуха будет опускаться до -6 градусов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этот понедельник, 19 октября, Татарстане находится в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не наблюдалось, лишь местами ветер усиливался до 15 м\с. В полдень температура воздуха была в пределах от +5 до +11 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в последующие дни в регионе ожидается похолодание. В связи с тем, что республика будет находиться в тылу глубокого атлантического циклона, местами пройдут небольшие дожди и выпадет мокрый снег, также усилится ветер – до 18 м\с.

Ночью во вторник и среду возможны заморозки – до -2 и до -4 градусов соответственно. Днем же 20 октября в Татарстане температура воздуха будет в пределах от +4 до +9, а 21 октября уже от 0 до +5 градусов.

В четверг, 22 сентября, в регион продолжит поступать холодный полярный воздух - ночью от -1 до -6, днем опять же не выше +5 градусов. При всем этом существенных осадков не ожидается.

Такая же погода, по предварительному Гидрометцентра Татарстана, сохраниться и в пятницу, 23 октября, за исключением осадков. Атмосферный фронт очередного атлантического циклона снова принесет дождь, мокрый снег и усиление ветра до 17 м\с.

В субботу же, 24 октября, в Татарстане чуть потеплеет – днем от +7 до +12 градусов.