СУ СКР Татарстана: женщина убила супруга и продолжила застолье

По предварительным данным, мужчина был смертельно ранен после того, как стал предъявлять претензии к женщине по поводу ее образа жизни. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В отношении 38-летней жительницы Альметьевского района было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую на время расследования заключили под стражу.

Как полагают следователи, 15 октября у себя дома в селе Зай-Чишма женщина по пьяни поругалась со своим 54-летним мужем из-за того, что он начал предъявлять ей претензии по поводу ее аморального образа жизни.

Супруга не выдержала такой критики и, как следует из материалов дела, схватила нож, которым нанесла мужу два удара в шею. От полученных ранений тот скончался на месте преступления. Женщина же после этого продолжила выпивать, а на следующий день рассказала о произошедшем своему знакомому. Мужчина тут же позвонил в полицию.

- Свою причастность к совершению преступления женщина признала полностью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.