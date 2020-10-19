В Казани к зиме готово 85% всей снегоуборочной техники

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Сегодня, 19 октября, в мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев сообщил, что к зиме в городе из 596 единиц снегоуборочной техники готово 506, что составляет 85% от их общего числа.

Те машины, что еще не готовы на данный момент продолжают убирать улицы Казани в летнем режиме или находятся на плановом ремонте. Всех их переоборудуют к зиме уже к 25 октября.

Также, по словам чиновника, если произойдет резкое ухудшение погоды или город накроет сильный снегопад, то для уборки улиц количество спецтехники по плану «Буран» могут увеличить до 1 000 единиц.

Что же касается обработки дорог в зимний период, то в Казани для этого используют реагенты и песчано-солевую смесь. Последняя подготовлена в полном объеме – 75 тысяч тонн. Имеется в наличии и 9,5 тысяч тонн двухфазного реагента. Всем этим можно обработать около 8 миллионов квадратных метров дорог.

Для справки, сейчас протяженность убираемых в Казани дорог составляет более 1 900 километров. Их расчисткой занимаются четыре подрядчика. Все дорожные службы города будут работать в зимнем режиме до 14 апреля 2021 года.