В Чувашии следователи заинтересовались чиновниками, которые "забыли" купить жилье детям-сиротам

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В Чувашии следователи заинтересовались выполнением местными чиновниками обязанностей по приобретению жилья для детей-сирот. В частности, они возложены на министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Но выяснилось, что с апреля 2018 года до 5 октября 2020 года чиновники ведомства ничего в этом направлении не сделали. Из-за их бездействия 67 миллионов рублей, выделенных на покупку заветных квадратных метров, не были освоены - 1 402 сироты остались без положенного им государством жилья.

- По данному факту в отношении должностных лиц указанного министерства было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", - сообщили в следственном комитете Чувашии.