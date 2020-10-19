В Ульяновской области легковушка на скорости влетели в фуру, двое погибли и еще двое пострадали

Погибшие скончались на месте происшествия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельная авария произошла в субботу, 17 октября, в 2.30 на 133 километре автодороги "Саранск – Сурское - Ульяновск" в Сурском районе области. По предварительным данным, 24-летний малоопытный водитель иномарки КИА "Спектр" (водительский стаж полгода) на скорости врезался в припаркованный на обочине большегруз "МАН" с полуприцепом.

В результате столкновения водитель и 21-летняя пассажирка "КИА Спектр", сидевшая на переднем пассажирском сидении, получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

- Еще два пассажира - 24-летний мужчина и 21-летняя девушка получили травмы и были госпитализированы, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.