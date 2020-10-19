В октябре из-за COVID-19 посещаемость ресторанов и кафе Татарстана сократилась на 15-20%

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Даже аномально теплое начало осени не помогло ресторанам и кафе увеличить свою прибыл. Отыграться за прошедшее для них впустую коронавирусное лето не удалось – общепит по большей части был закрыт.

Так, в начале октября было зафиксировано падения посещения ресторанов и кафе в республике на 15-20%, на столько же у них, по сравнению с октябрем 2019 года, упала и выручка. Рассказала «Интерфаксу» глава ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

По ее мнению, сейчас из-за нового роста количества заразившихся коронавирусом люди стали меньше посещать точки общепита – бояться заразиться.

Если же в Татарстане введут новые «ковидные» ограничения, то рестораторы, взявшие льготные кредиты для сохранения персонала, окажутся на грани банкротства. Если ситуация не поправится к концу лета 2021 году, то многие заведения просто навсегда закроются.