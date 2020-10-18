Дождь, сильный ветер и до 13 градусов тепла: Прогноз погоды в Татарстане на 19 октября

Дожди прогнозируют на всей территории республики. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Погода на территории Татарстана установилась по-настоящему осенней. На смену солнечным дням пришли промозглость и осадки. Так, по информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики 19 октября в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем местами небольшой. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывами 15-18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 13 градусов со знаком "плюс".