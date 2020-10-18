Капремонт жилых домов в Татарстане выполнен почти на 97%

Работы идут по плану.

В Татарстане выполнение работ в рамках программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов составляет 96,91%. По данным Государственной жилищной инспекции работы завершены в 466 домах, из них приняты ГЖИ 342. Такие данные озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Работы по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий завершены на 1 объекте, работы ведутся на 2 объектах. Из 17 объектов программы капитального ремонта ресурсных центров работы завершены на 12, еще 5 объектов – в работе.

В рамках программы капитального ремонта объектов образования осталось завершить работы только по капитальному ремонту дошкольных учреждений. По состоянию на 17 октября из 87 детских садов работы ведутся на 6 объектах в 3 муниципальных образованиях.

Завершены работы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, по капитальному ремонту коррекционных школ, по капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных школах, по капитальному ремонту функциональных зон в коррекционных школах.