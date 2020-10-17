На пожаре в Нурлатском районе погиб один человек

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В эту субботу, 17 октября, в 4.53 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Нурлатском районе Татарстана. В поселке петровский на улице Ленина загорелся частный жилой дом №32. К прибытию на место происшествия пожарных огонь также перекинулся и на надворные постройки. Потушить дом удалось в 6.51. Спустя чуть более часа при разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело мужчины.

- Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Проводится разборка конструкций. Информация уточняется, - сообщили в МЧС Татарстана.