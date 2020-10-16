В Чувашии начата доследственная проверка по факту гибели двух людей на пожаре в Алатыре

С места происшествия. Фото: СУ СКР Чувашии

Ночью 16 октября в городе Алатырь на улице Лазо загорелся жилой дом. Пожар потушили. В здании, которое из-за произошедшего восстановлению уже не подлежит, были обнаружены тела 62-летнего мужчины и его 56-летней сожительницы. В результате пожара от огня также пострадали три соседних дома, два из которых пустуют.

- По данному факту начата доследтсвенная проверка, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Проверяются различные версии возникновения пожара, в том числе и в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Назначены необходимые судебные экспертизы,

Данных, которые могли указывать на криминальный характер смерти погибших, пока не имеется.