Пожар в высотке Набережных Челнов: один человек пострадал

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В эту пятницу, 16 октября, в экстренные службы Набережных Челнов поступило сообщение о возгорании квартиры в доме №36 на улице Комарова.

Прибывшие по указанному адресу пожарные установили, что горит квартира на 5 этаже. Огонь быстро потушили.

- В ходе пожара пострадал и спасен один человек, - сообщили в МЧС Татарстана.

Пламя успело изрядно повредить жилье. Очаг возгорания находился в зальной комнате. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Огонь вспыхнул в зальной комнате. Фото: МЧС Татарстана

Сейчас на месте происшествия специалисты устанавливают причины возникновения возгорания.