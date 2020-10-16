Пожар в высотке Набережных Челнов: один человек пострадал

С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
В эту пятницу, 16 октября, в экстренные службы Набережных Челнов поступило сообщение о возгорании квартиры в доме №36 на улице Комарова.
Прибывшие по указанному адресу пожарные установили, что горит квартира на 5 этаже. Огонь быстро потушили.
- В ходе пожара пострадал и спасен один человек, - сообщили в МЧС Татарстана.
Пламя успело изрядно повредить жилье. Очаг возгорания находился в зальной комнате. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Огонь вспыхнул в зальной комнате.
Фото: МЧС Татарстана
Сейчас на месте происшествия специалисты устанавливают причины возникновения возгорания.