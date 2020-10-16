В Казани давками в автобусе №90 заинтересовалась прокуратура

Фото: скриншот с видео

Прокуратура Татарстана заинтересовалось видео, которое снял один из казанских пассажиров на остановке "Улица Дубравная". Подъезжает переполненный автобус маршрута №90. При открытии средней двери видно, что на пассажиров начинает падать кожух, которыми прикрыты узлы и механизмы открытия дверей. Сами двери подпирают люди в салоне, который заполнен "под завязку" - двери автобуса открываются с трудом.

Кондуктор автобуса с трудом влезает в салон, еще одна пассажирка на свой страх и риск цепляется в передней двери за пассажиров.

- Прокурору Казани поручено проверить организацию внутригородских пассажирских перевозок, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - Будут оценены полнота и своевременность принимаемых местными властями мер по созданию условий и предоставлению транспортных услуг населению. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.