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В Ульяновске во время лобовой аварии погибли водители двух легковушек

Дорожно-транспортное происшествие произошло на спуске Степана Разина
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: УМВД по Ульяновской области

Смертельная авария с участием двух отечественных легковушек произошла 15 октября в 12.20 в Ленинском районе Ульяновска. По предварительным данным, на спуске Степана Разина у дома № 33 28-летний водитель, управляя автомобилем Лада Гранта на скорости не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он лоб в лоб столкнулся с другой отечественной легковушкой ВАЗ 2112, которой управлял 25-летний мужчина.

В результате столкновения на месте погиб 25-летний мужчина. Предполагаемый виновник аварии получил травмы и был доставлен в больницу. Но там врачи оказались бессильны - 28-летний мужчина скончался, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.

ДТП