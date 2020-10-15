В Татарстане зафиксированы еще две смерти от коронавируса

Число летальных случаев от коронавируса в Татарстане возросло до 94-х. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 15 октября, Минздрав Татарстана подтвердили еще две смерти от коронавируса. Так, в больнице Казани скончалась 67-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение с внебольничной вирусной пневмонией.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Второй летальный случай от COVID-19 был зафиксирован в Набережных Челнах. Там в больнице скончался 77-летний мужчина. Его доставили туда с внебольничной пневмонией. У пациента имелись хронические заболевания. Несмотря на предпринятое лечение, мужчина скончался.

В итоге, по данным на этот четверг, число летальных случаев от коронавируса в Татарстане возросло до 94-х.

Напомним также, что за последние сутки в регионе было выявлено 36 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Татарстане такой диагноз был поставлен 7 692 людям. Из них 6 579 человек уже выздоровели.