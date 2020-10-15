16 октября в Чебоксарах на базе Второй городской больницы дополнительно создадут 135 коек для зараженных COVID-19

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В этот четверг на заседании Госсовета Чувашии глава регионального Минздрава Владимир Степанов сообщил, что в 10 республиканских медорганизациях в сформированном для больных COVID-19, гриппом и пневмонией коечном фонде осталось 186 свободных коек из 1 462.

При этом, по словам министра, с 16 октября на базе Второй городской больницы в Чебоксарах дополнительно открываются 135 коек. Кроме того, республика готова в течение 48 часов развернуть еще 358 коек.

Отметим, в последние дни в Чувашии наблюдается увеличение суточного прироста больных COVID-19. Так, если в конце сентября за сутки регистрировалось до 30 инфицированных, то на 15 октября было выявлено 40 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

По его же информации, с начала пандемии в Чувашии COVID-19 был обнаружен у 9 067 человек, из них 7 621 пациент уже выздоровел. Скончалось же в республике от кооронавируса 109 человек.