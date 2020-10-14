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Общество

В Тукаевском районе Татарстана обнаружили свалку со шприцами, масками и перчатками

По данному факту прокуратура проводит проверку
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что медицинские отходы лежат там уже около двух месяцев.

Утверждается, что медицинские отходы лежат там уже около двух месяцев.

Фото: Роман РЫЖИКОВ

В надзорном ведомстве Татарстана обратили внимание на информацию в соцсетях о обнаружении в лесопосадке СНТ «Иволга» Тукаевского района свалки с отработанными медицинскими принадлежностями. Речь идет, в частности, о мешках с масками, перчатками, халатам и шприцами. В сообщении говорится, что они там лежат уже около двух месяцев. По данному факту начата прокурорская проверка.

- Надзорные мероприятия поручены прокурору Тукаевского района. В рамках проверки будет дана оценка действиям контролирующих органов, в том числе по рассмотрению обращений граждан и иных сигналов о нарушениях законодательства в сфере экологии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.