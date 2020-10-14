В Татарстане составлен рейтинг предприятий по объему выпечки чак-чака

Фото: pixabаy.com

Сегодня, 14 октября, отмечается День чак-чака. В честь национального татарского лакомства Минсельхозпрод Татарстана составил рейтинг местных производителей, которые больше всех в республике выпекают чак-чак.

Так, по объему выпускаемой сладости на первом месте оказался Казанский хлебозавод №3. В 2019 году он произвел 1 003 тонны чак-чака.

На втором месте - Булочно-кондитерский комбинат. В прошлом году он выпек почти 230 тонн чак-чака.

Третье место за Татпотребсоюзом. В его системе ежегодно производится в среднем 80-90 тонн чак-чака. Больше всего в этом потребсоюзе его делают в Азнакаевском, Актанышском, Альметьевском, Апастовском, Балтасинском, Буинском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Черемшанском районах.

На четвертом месте – Пекарня № 1 примерно с 80 тоннами чак-чака за год.

Замыкает пятерку «Зеленодольский Хлебокомбинат». Он выпускает 50 тонн чак-чака в год.