Большие очереди в поликлиники Минздрав Татарстана объяснил сезонными болезнями и ажиотажем по поводу COVID-19

Все это вместе с идущей диспансеризацией и вакцинацией создало определенную временную нагрузку на медучреждения Татарстана.

Татарстанцам довольно долго объясняли опасность коронавируса и теперь в поликлиниках региона образовались очереди. Повышение температуры тела большинством людей воспринимается как потенциальное заражение инфекцией.

Но как объяснил сегодня, 14 октября, на пресс-конференции зам главы Минздрава республики Владимир Жаворонков причина очередей здесь не только в ажиотаже по поводу ситуации с COVID-19. По его словам, их возникновение связано также и с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ.

Все это вместе с идущей диспансеризацией и вакцинацией создало определенную временную нагрузку на медучреждения Татарстана.