В Казани скончалась легендарный врач, фронтовой хирург Татьяна Емелина

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В столице Татарстана на 100-м году жизни скончалась легенда татарстанского здравоохранения, ветеран Великой Отечественной войны, военно-полевой хирург Емелина Татьяна Андреевна.

Врач ушла на фронт в 20 лет, участвовала в боях под Ленинградом, на Курской дуге, в освобождении Украины, Молдавии, Польши и Германии. Благодаря сделанным ей операциям были спасены десятки тысяч жизней. Подполковник медицинской службы в отставке была награждена многочисленными орденами и медалями за свою службу в годы Великой Отечественной войны.

После войны она работала участковым врачом-педиатром Городской детской больницы №3, заведующей детской консультацией, завотделением и главврачом этой больницы. Одновременно являлась главным педиатром ТАССР. С 1959 года была назначена замминистра здравоохранения ТАССР, но продолжала принимать пациентов в детской поликлинике.

Всю свою жизнь она посвятила оказанию медицинской помощи детям и матерям, вспоминают ее коллеги.

Удостоена почетных званий «Заслуженный врач ТАССР» и «Отличник здравоохранения». Имя Татьяны Андреевны Емелиной занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в Книгу почета Казани.