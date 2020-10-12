КНИТУ-КАИ не будет возвращаться к дистанционному обучению из-за коронавируса

Лекции продолжат проводиться в аудиториях. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Несмотря на увеличение числа зараженных коронавирусом, в Татарстане не собираются возвращать ограничения, в том числе - поголовное дистанционное обучение. В субботу, 10 октября, на сайте КНИТУ-КАИ, правда, появилось сообщение о переходе на "дистант". В вузе говорили, что “предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить”.

Однако уже в понедельник руководство КНИТУ-КАИ заявило о том, что случаи заражения у них не подтвердились и на дистанционный формат обучения уходить они не будут. Лекции продолжат проводиться в аудиториях.