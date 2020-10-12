В Ульяновске вокзал может получить имя Ленина, а аэропорт - Карамзина

И Владимир Ленин, и Николай Карамзин являются выдающими земляками ульяновцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международному аэропорту Ульяновска (Баратаевка) могут присвоить имя историка и литератора Николая Карамзина, а железнодорожному вокзалу Ульяновск-Центральный - имя революционера Владимира Ленина. Общественная палата области уже начала проводить соответствующий опрос среди местных жителей.

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