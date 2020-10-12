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В Ульяновске в ДТП с легковушками погиб один человек

С места аварии были госпитализированы женщина и ребенок
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Предварительно, водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и допустил занос с выездом на встречку.

Предварительно, водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и допустил занос с выездом на встречку.

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В воскресенье, 11 октября, у дома №15 на улице Минаева произошла серьезная авария с участие автомобилей “ВАЗ 2114” и “Хендай Туссан”. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и допустил занос с выездом на встречку, где и столкнулся с иномаркой. ДТП произошло в 16.10.

В результате аварии 35-летний водитель “ВАЗа” скончался на месте. Пассажиры “Хендай” - 34-летняя женщина и 10-летняя девочка, были госпитализированы с места происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

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