В Марий Эл после столкновения в кювет вылетели две легковушки, пострадали 9 человек, в том числе 3 ребенка

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 11 октября, в воскресенье, в 14.20 на 77 километре автодороги ""Йошкар-Ола - Уржум". Там на большой скорости столкнулись и вылетели в кювет две автомашины - иномарка Toyota и отечественная "Лада Калина".

В результате травмы различной степени тяжести получили девять человек, среди которых трое детей. Двум из малышей нет еще и по году жизни. Все несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах.

- Все участники столкновения были доставлены в больницу. На месте работали сотрудники полиции, обстоятельства случившегося выясняются - сообщили в МВД Марий Эл.