В Татарстане по факту пожара, где погибли трое мужчин, возбудили уголовное дело

С места происшествия. СУ СКР Татарстана

В страшном пожаре в частном доме на улице Новой в поселке городского типа Васильево, который произошел 10 октября, погибли трое мужчин. Их обугленные останки обнаружили пожарные после тушения огня.

В этом доме проживал 49-летний мужчина, и к нему пришли в гости двое знакомых, которые проживали там же, в Васильево. Во время возгорания они не смогли спастись.

- По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Точную причину возгорания и гибели людей будут выяснять сотрудники следствия.