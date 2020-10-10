Во время пожара в садовом доме погиб житель Набережных Челнов

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В пятницу, 9 октября, в 22.37 в МЧС Татарстана поступило сообщение о горении садового дома в СНТ “Кама” Набережных Челнов. Спустя восемь минут пожарные уже были у участка №1259 на шестой аллее, но огонь успел охватить всю площадь одноэтажного строения.

Пожарные локализовали пожар в 22.49. Тогда же им удалось найти тело 61-летнего мужчины, который, вероятнее всего, являлся хозяином дома. Оно лежало под сгоревшими конструкциями. Еще 50 минут спасателям потребовалось, чтобы ликвидировать возгорание полностью.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

- Для ликвидации последствий пожара привлекались 19 человек, 7 единиц техники, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.