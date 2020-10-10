Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 105

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По данным на утро субботы, 10 октября, в Чувашии выявлено 105 летальных случаев коронавируса. Последние три смерти зараженных были зафиксированы накануне. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике провели 224 619 тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 8 886 зараженных, в том числе 31 - за минувшие сутки. Большинство больных - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На данный момент 7 468 инфицированных выздоровели.

Сейчас заболеваемость коронавирусом в регионе составляет 724,5 на 100 тысяч населения. Суточный темп прироста зараженных – 0,39% (34 чел.). Глава региона Олег Николаев призвал усилить контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности - масочным режимом и дезинфекцией общественных мест.

- Если мы повысим бдительность, мобилизуемся и будем реализовывать все те эффективные меры, которые до сих пор работали, это позволит не допустить широкого распространения инфекции. Самое главное, каждый на своем месте должен их соблюдать и требовать этого от всех остальных, - обратился он накануне к главам администраций муниципальных районов и городских округов, руководителям мобильных групп.