В Новоюжном районе Чебоксар построят детский сад за 130 миллионов рублей

Новый двухэтажный детсад будет вмещать в себя 110 детей: две ясельные и четыре дошкольные группы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что в 14 микрорайоне Новоюжного районе Чебоксар собираются построить детский сад. На это власти готовы потратить до 130,83 миллиона рублей. Соответсвующий тендер Госслужбы по тарифам опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, новый двухэтажный детсад должен вмещать в себя 110 детей: две ясельные и четыре дошкольные группы. В здании, помимо игровых комнат и спален будут физкультурные и актовые залы, пищевой и медицинский блоки.

Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона. Объект он должен будет сдать к 30 сентября 2021 года.