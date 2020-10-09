С 10 октября в Казани на части улицы Максимова организуют двустороннее движение транспорта

По улице Максимова ежедневно проезжает более 14 тысяч автомобилей.

С этой субботы, 10 октября, в Казани на улице Максимова, а именно на участке от улицы Ижевская до улицы Дементьева, организуют двустороннее движение. Ранее на данном участке было одностороннее движение транспорта. Это будет сделано для увеличения пропускной способности.

- Напомним, что в этом году в Авиастроительном районе Казани проведена реконструкция участка улицы Максимова - от улицы Петра Витера до улицы Дементьева, с расширением дороги, устройством новых сетей канализации и освещения. По этой улице проходит 13 маршрутов общественного транспорта, ежедневно проезжает более 14 тысяч автомобилей, ею пользуются более 120 тысяч человек, - сообщает комитет по транспорту города.