С начала пандемии 34 жителя Татарстана «привезли» домой с курортов России и Турции коронавирус

Чаще всего «сувенир» в виде инфекции обнаруживался у отпускников из Краснодарского края и Турции (по 12 раз). Фото: Алина НИЗАМОВА

Стало известно, что с начала пандемии жители Татарстана 34 раза «привозили» домой с курортов России и Турции коронавирус. Чаще всего такой «сувенир» обнаруживался у отпускников из Краснодарского края и Турции (по 12 случаев), реже – из Крыма (9 случаев) и Ставропольского края (1 случай). Об этом на пресс-конференции сообщила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Напомним, что, по данным на пятницу, 9 октября 2020 года, в Татарстане выявлено уже 7 480 случаев COVID-19. Минздрав республики сообщает о 6 362 выздоровевших и 83 скончавшихся.