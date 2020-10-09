В Ульяновскую область коронавирус начали привозить из Турции

С начала пандемии в области зафиксировали 539 завозных случаев коронавируса. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Минздраве Ульяновской области ситуацию с коронавирусом в регионе называют сложной и стабильной. На данный момент там выявлено 16 750 случаев инфекции. С начала месяца темпы прироста заболеваемости поднялись от 0,81% до 0,90%. Такие цифры на очередном заседании местного оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил глава ведомства Виктор Мишарин.

По его словам, с начала пандемии в области зафиксировали 539 завозных случаев коронавируса. В половине случаев инфекцию привозили из Москвы и Московской области. В последнее же время она «прилетает» из Турции.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением находятся 7 109 человек с COVID-19 и подозрением на него. Ранее болезнь, по данным федерального оперштаба, смогли победить 13 882 человека, а скончались 173 зараженных.