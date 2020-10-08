Самозанятые Татарстана с момента регистрации заработали около 11 миллиардов рублей

Уровень оплаченных этой категорией граждан налогов составил более 98%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что за с начала проекта самозанятые Татарстана (которых, на данный момент, 88 070 человек) заработали в общей сложности около 11 миллиардов рублей. Такие цифры называют пресс-служба регионального министерства экономики. Там же замечают, что уровень оплаченных этой категорией граждан налогов составил более 98% от начисленных им 333 миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что татарстанские самозанятые могут получить информационно-консультационную поддержку в центре «Мой бизнес» и у специалистов интернет-ресурса «Проверенный бизнес». Также на федеральном уровне принят закон, предоставляющий доступ самозанятым к мероприятиям государственной поддержки и, по сути, приравнивающий их к предпринимателям. Данные меры поддержки будут доступны после принятия соответствующих изменений в федеральные нормативно-правовые акты в октябре текущего года.