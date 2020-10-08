Утверждены проекты планировки территории трех новых микрорайонов “Седьмого неба” в Казани

После возведения новых домов, жилой фонд “Седьмого неба” составит 326,1 тысячи квадратных метров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что в жилом районе “Седьмое небо” в Казани появятся три новых микрорайона - №№ 6А, 7А и 7Б. Их общая площадь составит 759,4 тысячи квадратных метров. Исполком города уже утвердил проекты планировки территории и опубликовал их в электронном сборнике документов.

Так, микрорайоны будут граничить с Мамадышским трактом на севере, проспектом Камалеева на востоке, улицей Шуртыгина на западе и улицей Кутуя на юге.

В новых микрорайонах смогут поселиться 11 479 человек. Для них будут возведены по одному детскому саду, а также офис врача общей практики и библиотека.